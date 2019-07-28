شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بالاهتمام بمرفق النقل النهرى لتخفيف الضغط على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن تقرير برلمانى صادر عن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عددا من التوصيات لوزارة النقل خلال دور الانعقاد الرابع، منها عدم توافر الاعتمادات المالية للهيئات مثل عائقا في عدم استكمال باقى المشروعات، والعمل على تطوير الخدمات اللوجيستية داخل الموانى لتعظيم الإيرادات.

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كما أوصى التقرير بالاهتمام بمرفق النقل النهرى بالرغم من انه يعد الشريان الحيوى الذى سيمثل إضافة جديدة لعمليات النقل لتخفيف الضغوطات الكبيرة على شبكة النقل البرى، والعمل على إنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالنقل بدور الانعقاد الأخير خاصتا بالموانى البرية والبحرية والاهتمام

وأوصى التقرير بضرورة بالاهتمام بتطوير منظومة نقل البضائع بالسكة الحديد، والاهتمام بعمليات رصف الطرق وخاصتا الطرق الداخلية التي تربط بين المراكز داخل المحافظة.