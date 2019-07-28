تكريم محسن عادل مع انتهاء مدته كرئيس تنفيذي لهيئة الاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
كرمت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والذي تنتهي مدته نهاية يوليو الجاري، بحسب بيان من وزارة الاستثمار.
وحضر التكريم محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصي نائبي الرئيس التنفيذي للهيئة.
وأعربت الوزيرة، عن خالص التقدير لمحسن عادل، لما بذله من جهد خلال فترة رئاسته التنفيذية للهيئة، وما ساهم به مع فريق العمل بالهيئة في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، متمنية له النجاح في خطواته المقبلة، بحسب البيان.
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