الاستثمار: مبادرة "فكرتك شركتك" ساهمت في تأسيس 54 شركة ناشئة حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال شهاب مرزبان رئيس شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، إنه تم تأسيس والاستثمار في 54 شركة ناشئة في إطار مبادرة "فكرتك شركتك" التابعة للشركة، منذ إطلاقها في سبتمبر 2017 وحتى الآن، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الأحد.

وأضاف مرزبان أن الشركة استقبلت في إطار المبادرة أكثر من 5000 فكرة، وعملت على تدريب وتأهيل أكثر من 6000 رائد أعمال، وعقدت 3276 جلسة إرشاد وتوجيه فردية مع رواد أعمال.

جاء ذلك خلال مؤتمر لعرض إنجازات مبادرة الشركة، التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، منذ إنشائها، وتوقيع اتفاق منحة بين الوزارة وبنك التنمية الأفريقي بقيمة 10 ملايين جنيه لصالح المبادرة من أجل دعم المنظومة البيئية لريادة الأعمال.

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وأشار مرزبان أن المبادرة عقدت أيضا منذ إنشائها أكثر من 200 دورة تدريبية في مجالات ريادة الأعمال المختلفة تجاوزت نسبة السيدات فيها 40%، موضحا أنه سيتم لإنشاء منصة رقمية على الإنترنت لدعم رواد الأعمال.

وذكر مرزبان أن المبادرة حصلت على دعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، مشيرا إلى أن مركز رواد الاعمال في الوزارة يقدم كافة الدعم للشباب ويعطي لهم دورات تدريبية بدون أي مقابل.

وذكر أن مبادرة "فكرتك شركتك" أطلقت بهدف تحفيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، وتقديم حزم متكاملة من الدعم لرواد الأعمال في مختلف مراحل شركاتهم الناشئة من خلال المحاور الأربع الخاصة بالمبادرة.

وتشمل المحاور الأربع للمبادرة مراكز خدمات رواد الأعمال، وحاضنات ومسرعات الأعمال، وشركة صندوق مصر لريادة الأعمال، والبيئة التشريعية لتحسين القوانين المتعلقة بريادة الأعمال، وفقا لمرزبان.