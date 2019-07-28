محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى من تنسيق قبول المرحلة الأولى لقطاع الطب بنسبة 98.4، وطب الأسنان 98.29 والصيدلة 97.8% والعلاج الطبيعي 97.68%. ​ وننشر بالدرجات قائمة الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبي على مستوي جامعات الجمهورية..

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كانت هذه تفاصيل خبر بالدرجات.. ننشر الحد الأدني لقبول طلاب المرحلة الأولي بكليات الطب بالجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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