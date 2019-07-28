محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل: أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019، والبالغ عددهم 143 ألف و313 طالب. وننشر بالدرجات قائمة الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة على مستوي جامعات الجمهورية..

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كانت هذه تفاصيل خبر بالدرجات.. ننشر الحد الأدني لقبول طلاب المرحلة الأولي بكليات الهندسة بالجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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