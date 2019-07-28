ركود في أسواق الأضاحي بالأقصر وسط توقعت بزيادة الإقبال مع اقتراب العيد .. ومواطن :" مهما حصل مش هنبطل نضحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

شهدت أسواق الماشية بمحافظة الأقصر، ضعفًا في الإقبال على الأضاحي على غير العادة، في مثل هذا الوقت من العام، حيث تنتعش أسواق الماشية، استعدادًا لعيد الأضحى، وأرجع البعض السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار اللحوم، وعدد من المنتجات.

تجار الماشية في الأقصر، كانوا على رأس المتضررين، واشتكوا من حالة الركود في حركة بيع الأضاحي خلال الأسابيع والأيام الماضية، ويمنون أنفسهم بحدوث نشاط خلال الفترة ماقبل الأعياد مباشرة، تزامنا مع صرف الموظفين للرواتب كما حدث في العام الماضي.

عبدالصبور محمود "تاجر ماشية" قال: "الأسواق شهدت ركودًا غير معهود في مثل هذه الأيام فالإقبال علي الأضاحي قل كثيرًا رغم انخفاض أسعار الماشية هذا العام عن العامين الماضيين، معربًا عن أمله في زيادة الإقبال على الأضاحي خلال الأيام المتبقية قبل عيد الأضحي.

وأضاف: "الركود الذي شهدته أسواق الماشية في الأقصر خلال الفترة الماضية، ساهم في انخفاض أسعارها بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن انخفاض الأسعار بهذا الشكل حتى لو كان طفيفا ستكون نتيجته في النهاية رواجا ولو محدود، وهذا هو ما نتوقعه خلال الأيام القادمة.

بينما يقول ياسر إبراهيم "تاجر ماشية": "ما أقدرش أقول إن في ركود إلا لما الموسم يخلص احنا لسه في الموسم وعادة ناس كتير أنهم بيشتروا الأضحية قبل العيد بيومين، أو ثلاثة بسبب عدم وجود أماكن لتربيتها في منازلهم، والموسم ده لحد دلوقتي شبيه بالموسم اللي فات الإقبال ضعيف مع وجود ثبات في أسعار الماشية وتراجع بعضها".

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بينما يقول محمود علي "موظف": "الناس مهما حصل مش هتبطل تضحي دي عادة وسنة مؤكدة ومنقدرش نبطلها، أنا بعمل جمعية كل سنة عشان الأضحية ومصاريف عيد الأضحى".

يضيف علي: "أنا وكل زمايلي في الشغل بنعمل كده عشان نفرح ولادنا ومنحرمهمش من فرحة ذبح الأضحية صباح يوم العيد، حتى احنا الكبار بنحس بفرحة كبيرة بالأضحية".

فيما يشير سيد علي "عامل في القطاع السياحي" إلى ارتفاع الأسعار الجنوني الذي حرمه من شراء الأضحية للموسم الثاني علي التوالي: "الأسعار ولعت نار ومبقتش قادر اشتري الأضحية ربنا يسامحنا بقي".

مضيفًا: "مرتباتنا هتكفي إيه ولا إيه.. مصاريف أكل وشرب وعلاج، ولا فواتير كهرباء ومياه وغاز ومصاريف ملابس ومواصلات مفيش فلوس خالص للأضحية".

وتشهد أسواق ماشية الأقصر خلال الأيام الحالية ركودًا كبيرًا في حركة البيع والشراء، الأمر الذي بدى واضحا من شكاوى التجار والمواطنين في آن واحد، فيما يتوقع انفراجه قريبة تزامنا مع اقتراب العيد وصرف رواتب الموظفين.