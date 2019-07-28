خلال 10 أيام على مستوى الجمهورية.. ضبط 400 ألف مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور، شن حملاتها المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لضبط حالات السير بدون لوحات معدنية ومتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 10 أيام الماضية عن ضبط 412534 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها ضبط 49686 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، ضبط 309 مخالفات قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. Advertisements وضُبط في مجال حالات سير الدراجات النارية بدون لوحات معدنية، تم ضبط 3482 مخالفة دراجة نارية "بدون لوحات معدنية - بدون لوحات أمامية أو خلفية". وفي مجال ضبط حالات سير السيارات بدون لوحات معدنية، تم ضبط 866 مخالفة سيارة "بدون لوحات معدنية - بدون لوحات أمامية أو خلفية". جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة المخالفات المرورية.

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