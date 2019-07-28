تفاصيل لقاء السراج وماكرون على هامش موكب تشييع جثمان الباجي قايد السبسي

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج اليوم السبت في تونس، على هامش مشاركته في تشييع جنازة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتناول اللقاء مستجدات الوضع في ليبيا وتداعيات الاعتداء على العاصمة طرابلس، حيث جدد الرئيس الفرنسي رفضه الكامل لمهاجمة العاصمة وتهديد حياة المدنيين، واكد ماكرون ضرورة وقف القتال والعودة إلى المسار السياسي.

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من جانبه اكد السراج الثوابت الوطنية الليبية، كما قال ان الحديث عن وقف القتال يجب أن يوجه للمعتدي، وأن قوات حكومة الوفاق الوطني تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس وعن مدنية الدولة، وأشار في حديثه إلى المبادرة التي طرحها في جوان الماضي للعودة إلى المسار السياسي الذي يقود إلى انتخابات عامة.

من ناحية ثانية تناول الاجتماع عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها ملف الهجرة غير الشرعية.