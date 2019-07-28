فلسطين: ندين الأصوات النشاز المشككة بأشقائنا العرب

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، ما سمتها "الأصوات النشاز التي تشكك وتتطاول على أشقائنا العرب الذين يقفون دوماً داعمين لقضية شعبنا الوطنية ولصموده على أرضه".
وحذرت، وفق بيان نشرته الوكالة الرسمية (وفا) "كلالأصوات المشبوهة من تشويه تضحيات شعبنا وصورته وصورة أشقائنا الناصعة".
وتوجهت الرئاسة إلى "أشقائنا العرب بالشكر والعرفان والتقدير على مواقفهم التاريخية الصلبة في احتضان شعبناوقضيته الوطنية".
في هذا الإطار، ثمنت الرئاسة الفلسطينية "مواقف المملكة العربية السعودية المشرفة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في كل ما تتبناه من مواقف وما تقدمه من دعم شامل لفلسطين والقدس الشريف".
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