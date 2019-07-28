روحاني: وجود قوات أجنبية هو السبب في توتر المنطقة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن وجود قوات أجنبية في منطقة الخليج والسبب الرئيسي للتوتر. كما أعاد انتقد روحاني في اجتماعه مع وزير الدولة العماني للشئون الخارجية، يوسف بن علوي، انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني. علوي، انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني. وشهدت العلاقات الإيرانية الأمريكية الكثير من التوتر عقب الانسحاب الأمريكي.

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