الارشيف / اخبار العالم

روحاني: وجود قوات أجنبية هو السبب في توتر المنطقة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن وجود قوات أجنبية في منطقة الخليج والسبب الرئيسي للتوتر.

 

كما أعاد انتقد روحاني في اجتماعه مع وزير الدولة العماني للشئون الخارجية، يوسف بن

علوي، انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني.

وشهدت العلاقات الإيرانية الأمريكية الكثير من التوتر عقب الانسحاب الأمريكي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: وجود قوات أجنبية هو السبب في توتر المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا