إسرائيل: اليوم نستطيع اعتراض صواريخ بالستية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه تم أجراء ثلاثة اختبارات سرية على منظومة الدفاع الصاروخي حيتس 3 (السهم الثالث) في ولاية ألاسكا الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة. ألاسكا الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة. ويمكن لهذا المنظومة اعتراض صواريخ بالستية خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية. وتقول وزارة الدفاع الإسرائيلية إن هذه المنظومة تتمتع بقدرة اعتراض الصواريخ. وأثنى نتنياهو على التجربة وقال إن "إسرائيل تمتلك اليوم القدرة على اعتراض صواريخ بالستية تطلق عليها من إيران ومن أي مكان آخر".

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