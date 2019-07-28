الرئيس التنفيذي لبعثة الحج : مستشفيات المدينة استقبلت 4 حجاج وحالتهم مستقرة

قال اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية إن مستشفيات المدينة المنورة استقبلت 4 حجاج (أحدهم من بعثة التضامن و3 آخرين من القرعة)، مؤكدا أن حالتهم مطمئنة ومستقرة وبعضهم سيخرج خلال الساعات القادمة.

جاء ذلك في تصريحات لـ وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة على هامش زيارة الرئيس التنفيذي لبعثة الحج للحجاج المحتجزين في مستشفتي الملك عبد العزيز والأنصار بالمدينة المنورة، وتم التواصل مع المختصين في المستشفيات لتحديد موعد خروجهم ليتمكنوا من القيام بمناسك الحج .

وعلى صعيد متصل، زار اللواء عمرو لطفي، الطفل المصري عبد العزيز الذي فقد والديه الاثنين المقيمين بالمدينة المنورة في حادث مروري، بينما أصيب بكسر في ذراعه الأيمن وفي منطقة الحوض ويتلقى العلاج اللازم في مستشفى عبد العزيز بالمدينة .

وحرص اللواء عمرو لطفي على الاطمئنان على حالة الطفل وشراء هدية له ومواساته لمساعدته على تجاوز الحادث الأليم .

كان المواطنون السعوديون في المدينة المنورة قد دشنوا "هاشتاج" على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "لست وحدك يا عبد العزيز" لمساندة الطفل على تجاوز هذه الأزمة، فيما حرص الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة على زيارته وقاله له "أنت بين أهلك وأخوتك"، ووجه بتقديم كافة أوجه الرعايا اللازمة له.

وأعرب الرئيس التنفيذي لبعثة الحج عن جزيل شكره للسلطات

في السياق ذاته، نوه الرئيس التنفيذي لبعثة الحج بأن أعداد الحجاج المصريين وصلوا حتى الآن إلى 21 ألف حاج من البعثات الثلاث "القرعة والتضامن والسياحة"، وأشار إلى أن هناك 3 غرف عمليات في مكة المكرمة وغرفتين في المدينة ومطار جدة لمتابعة الحجاج منذ مغادرتهم مطار القاهرة الدولي وحتى وصولهم إلى مطاري جدة والملك عبد العزيز بالمدينة المنورة .

العزيز الذي فقد والديه الاثنين المقيمين بالمدينة المنورة في حادث مروري، بينما أصيب بكسر في ذراعه الأيمن وفي منطقة الحوض ويتلقى العلاج اللازم في مستشفى عبد العزيز بالمدينة .وحرص اللواء عمرو لطفي على الاطمئنان على حالة الطفل وشراء هدية له ومواساته لمساعدته على تجاوز الحادث الأليم .كان المواطنون السعوديون في المدينة المنورة قد دشنوا "هاشتاج" على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "لست وحدك يا عبد العزيز" لمساندة الطفل على تجاوز هذه الأزمة، فيما حرص الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة على زيارته وقاله له "أنت بين أهلك وأخوتك"، ووجه بتقديم كافة أوجه الرعايا اللازمة له.وأعرب الرئيس التنفيذي لبعثة الحج عن جزيل شكره للسلطات السعودية التي لا تدخر جهدًا في سبيل راحة الحجاج، على نحو يمكنهم من قضاء المناسك في سهولة ويسر وآمان.في السياق ذاته، نوه الرئيس التنفيذي لبعثة الحج بأن أعداد الحجاج المصريين وصلوا حتى الآن إلى 21 ألف حاج من البعثات الثلاث "القرعة والتضامن والسياحة"، وأشار إلى أن هناك 3 غرف عمليات في مكة المكرمة وغرفتين في المدينة ومطار جدة لمتابعة الحجاج منذ مغادرتهم مطار القاهرة الدولي وحتى وصولهم إلى مطاري جدة والملك عبد العزيز بالمدينة المنورة .

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