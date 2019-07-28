أزمة بين فرنسا وأمريكا بسبب GAFA

ترامب يهاجم ويصف ماكرون بالأحمق بسبب GAFA في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الأعراف الديبلوماسية والعلاقات الدولية وخاصة بين الدول الحليفة والصديقة.

لم يتأخر أو يتوارع الرئيس الأمريكي ترامب، بوصف الرئيس الفرنسي ماكرون، بالاحمق والغير مدرك لأقواله وعواقب أمورها..رداً علي ما اعلنه الرئيس الفرنسي على النية فرض ضرائب ورسوم علي بعض الشركات الأمريكية العملاقة التي تسوق نشاطاتها في فرنسا والعالم كله، وتكسب مئات المليارات من الدولارات سنويًا دون ان تدفع اي ضرائب..

والضريبة المعنية هنا مابسمي بضريبة الGAFA، وهي اختصار لكلمات جوجل وأبل وفيس بوك وأمازون

في حين أن أمريكا تفرض ضرائب على أي شركات أجنبية تعمل بالسوق الأمريكي وتنافس الشركات الأمريكية بمبدأ أمريكا أولاً، كما حدث مع بعض منتجات الأتحاد الأوروبي واليابان ثم الصين مؤخراً.

وسارع وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، لنجدة رئيسه بعد إهانتة وتبرير الضريبة الفرنسية بأنها لاتعني الشركات الأمريكية علي وجة الخصوص ولكنها ستعني جميع الشركات حتي الأوروبية أو الصينية التي تقوم بنشاطات داخل فرنسا وتعمل رقم مبيعات سنويًا يتخطي الـ 750 مليون دولار.

وسط أجواء من الخوف من رد فعل

أمريكي بعد تصريح ترامب بأنه سيجعل الفرنسيون يشربون خمورهم ملمحاً أحتمال فرض ضريبة عليه أو منعه.

وقال ان الخمر الأمريكي أفضل منه، ومن المعروف أن ترامب نفسه اعلن أنه لم يحتسي الخمور حسب الإعلام الفرنسي الذي ينتظر بخوف وحرص شديد ويعلق بسخريه متحفظه علي تصريحاته.

اما الرئيس ماكرون نفسة فلم يجرؤ علي رد الإهانة، واكتفي برد ديبلوماسي متواضع جدًا بأنه دائم التواصل مع الرئيس الأمريكي في كل القضايا الدولية، والتي تهم البلدين ولم يتعرض من قريب أو بعيد لموضوع الإهانة...وألا!!!، ومن المنتظر أن يحضر ترامب الي فرنسا نهايه أغسطس لحضور مؤتمر الدول السبع الأكثر غنى G7

فهل سيحضر الرئيس ويثمن مواقف فرنسا التي تحاول تهدئه الأمور مع إيران وتتصالح المصالح؟.