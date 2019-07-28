الخرطوم تمدد وقف إطلاق النار مع جنوب السودان

اتفق مسؤولون من السودان وجنوب السودان، في ساعة متأخرة من أمس السبت، مع زعيم اتحاد فصائل مسلحة تنشط على طول الحدود المشتركة بين البلدين على تمديد وقف لإطلاق النار والسماح بدخول مساعدات إنسانية إلى بعض المناطق المتضررة بالصراع في السودان.

وتفصل حدود طويلة مضطربة بين البلدين. وانفصل جنوب السودان الغني بالنفط عام 2011.

ووقع السودان وعقار اتفاقاً لوقف إطلاق النار في 17 أبريل يشمل منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بعد أسبوع من الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في أعقاب 30 عاماً قضاها في السلطة. وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالاتفاق في نهاية يوليو.

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وكان نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، توجه إلى جوبا، أمس السبت، في زيارة رسمية لدولة جنوب السودان، تستغرق يوماً واحداً.

وستستمر محادثات السلام حيث من المتوقع أن تصل فصائل متمردة من إقليم دارفور إلى جوبا اليوم الأحد قادمة من أديس أبابا.