ترامب متهم بـ "العنصرية" مجدداً بعد انتقاده لبالتيمور ونائب عنها

واجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتهامات جديدة بالعنصرية، بعد مهاجمته بشدة نائباً من الأميركيين الأفارقة عن بالتيمور واصفاً دائرته بأنها "مثيرة للاشمئزاز وموبوءة بالجرذان".

وندد ترامب بتصريحات النائب الديموقراطي عن ماريلاند إيلايجا كامينغز، الذي انتقد ظروف اعتقال القاصرين من طالبي اللجوء على الحدود الجنوبية، معتبراً أن "دائرته بالتيمور أسوأ بكثير وأخطر بكثير".

وكتب ترامب "لا يود أي إنسان العيش فيها"، مضيفاً "دائرة كامينغز هي فوضى مثيرة للاشمئزاز، موبوءة بالجرذان والقوارض. لو أنه يمضي المزيد من الوقت في بالتيمور، لكان بمقدوره ربما المساعدة على تنظيف هذا المكان الشديد الخطورة والقذارة".

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ورد كامينغز على ترامب في تغريدة كتب فيها "إنني أعود إلى دائرتي كل يوم. وفي كل صباح أنهض وأكافح مع جيراني. من واجباتي الدستورية أن أشرف على السلطة التنفيذية. لكنه من واجبي المعنوي أن أخوض معارك من أجل ناخبيّ".

وتغطي دائرة كامينغز قسماً كبيراً من مدينة بالتيمور الصناعية البالغ عدد سكانها 620 ألف نسمة، معظمهم من الأفارقة.

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وردت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي المولودة في باليتمور منددة بـ"الهجمات العنصرية" تجاه كامينغز "المدافع الكبير في الكونغرس وفي البلاد عن الحقوق المدنية والعدالة الاقتصادية".

كما كتب نائب الرئيس السابق والمرشح لتمثيل الديموقراطيين في السباق إلى البيت الأبيض جو بايدن على تويتر متوجهاً مباشرة إلى ترامب "من المشين أن تهاجمه وتهاجم سكان بالتيمور بهذه الطريقة".

ووصفت السناتورة الديموقراطية كامالا هاريس هجوم ترامب على كامينغز بـ"المعيب"، مؤكدة أنها "فخورة" بأن يكون مقر عام حملتها في بالتيمور.

لكن ترامب كرر هجماته في تغريدة جديدة مساء السبت. وكتب "إيلايجا كامينغز يمضي وقته بالإساءة إلى أشخاص أبرياء" في إشارة واضحة إلى انتقادات كامينغز لعناصر شرطة الحدود.

وتابع أن النائب "لا يفعل شيئاً لدائرته الفقيرة جداً والخطيرة جداً التي تتم إدارتها بشكل سيء!".