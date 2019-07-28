مقتل 7 من طالبان في اشتباكات شمال أفغانستان

قتلت قوات الأمن الأفغانية قائداً ينتمي إلى طالبان، بالإضافة إلى ستة عناصر آخرين، في اشتباكات وقعت بإقليم فارياب شمالي البلاد.
ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الأحد، عن "فيلق شاهين 209" قوله في بيان له، إن قوات الأمن اشتبكت مع عناصر من طالبان في قرية ناودارا بمنطقة قيصر.
وأضاف البيان أن قوات الأمن قتلت أثناء الاشتباكات الملا عبد الشكور، القائد التابع لطالبان، والمسلحين الستة التابعين لها.
وأوضح البيان أن قوات الأمن أصابت أيضاً 14 من مسلحي طالبان أثناء الاشتباكات.
وفي الوقت نفسه، ورد في البيان أن الاشتباكات أسفرت أيضاً عن مقتل أحد أفراد قوات الأمن، وإصابة 7 آخرين.
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