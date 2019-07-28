كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني: بريطانيا ستضرر بسبب إيقافها لناقلة النفط الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد أن طهران ومسقط هما المسؤولان الرئيسان عن الأمن في مضيق هرمز، مشددا على أن إيران مستمرة في تصديها لأي اعتداء في المنطقة.

ونقلت وكالة "إرنا" كلام روحاني خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي حيث قال "إيران وسلطنة عمان مسؤولان عن ضمان الأمن في مضيق هرمز".

وتابع قائلا "إيران مستمرة في الوقوف أمام أي انتهاكات أو اعتداء على قانون الملاحة الدولية في منطقة الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان".

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وأضاف روحاني "وجود قوات أجنبية في المنطقة لن يساعد في ضمان الأمن في المنطقة، بل سيكون مساهما رئيسياً في التوتر".

وعن أزمة احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق، قال روحاني "احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية عمل غير قانوني، وليس لها أي فائدة بالنسبة لها، وسوف يتضرر البريطانيون بالتأكيد إثر ذلك".