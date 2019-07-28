كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو لإيران: أجرينا تجارب ناجحة لاعتراض صواريخ باليستية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت إسرائيل والولايات المتحدة إنهما نجحتا في اختبار نظام دفاع صاروخي تم تطويره بشكل مشترك في ألاسكا.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع لمجلس الوزراء الأحد: "أجرينا خلال الأسابيع الأخيرة ثلاثة اختبارات سرية وخارقة لصاروخ (حيتس 3)".

وأضاف نتنياهو: "تم إجراء تلك الاختبارات في ولاية ألاسكا الأميركية بتعاون كامل مع حليفتنا الكبيرة الولايات المتحدة".

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وقال إن نظام الدفاع الجوي "أرو 3" يمنح بلاده "القدرة على العمل ضد الصواريخ الباليستية التي قد تطلق علينا من إيران ومن أي مكان آخر".

وقالت وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية في بيان إن اعتراض "أرو 3" لصاروخ خارج الغلاف الجوي هو "علامة فارقة" في تطورها.

ويعتبر نظام أرو 3 ، بالإضافة إلى القبة الحديدية، ومقلاع داوود، وأرو 2 جزءاً من درع متعدد الطبقات تقوم إسرائيل بتطويره لمواجهة الصواريخ التي تطلق من غزة ولبنان، وكذلك الصواريخ الإيرانية بعيدة المدى.