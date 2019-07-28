كأس محمد السادس.. موعد مباريات الرجاء والوداد

وضعت قرعة دور 32 من كأس محمد السادس، التي تم سحبها أمس السبت، بمدينة الرباط، فريقي الرجاء والوداد البيضاويين في مواجهة كل من هلال القدس الفلسطيني والمريخ السوداني على التوالي.

ويستقبل الرجاء منافسه من فلسطين يوم 21 شتنبر المقبل، بالمركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء، على أن تقام مباراة الإياب في ملعب الشهيد فيصل الحسيني، يوم 3 أكتوبر القادم.

غريم الرجاء، الوداد سيلتقي بالمريخ السوداني في أم درمان يوم 31 غشت القادم، برسم مباراة الذهاب، بينما يستقبل الفريق الأحمر خصمه السوداني، إيابا، بمركب محمد الخامس في 18 شتنبر المقبل.

ولم يتم تحديد موعدي مباراتي أولمبيك آسفي، الذي ينتظر المتأهل من المجموعة الأولى عن الدور التمهيدي، والتي تضم ممثل المغرب الرابع في البطولة اتحاد طنجة، والزوراء العراقي، والرفاع البحريني، بالإضافة لبطل الصومال.