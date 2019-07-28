لأول مرة في المغرب.. الرجاء يطلق خدمة بيع تذاكر مبارياته عبر الأنترنيت

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أطلق نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، خدمة بيع تذاكر مبارياته عبر الأنترنيت، في وجه الجمهور الرجاوي الراغب في حضور لقاءات النسور الخضر.
ونشر الحساب الرسمي للفريق الأخضر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” صورة تتعلق بالخدمة الجديدة، وأرفقها بتعليق: “حصريا ولأول مرة في المغرب، نادي الرجاء الرياضي يطلق خدمة بيع تذاكر المباريات عبر الأنترنيت”.
وتنطلق الخدمة الجديدة، بداية من اللقاء الودي الذي سيجمع النسور الخضر بريال بيتيس الإسباني، الأحد القادم، بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، إذ وضع الفريق رابطا لاقتناء تذاكر المباراة، والذي سيكون متوفرا طيلة الموسم القادم.
وتفاعل أنصار الرجاء بالإيجاب مع خدمة بيع التذاكر عبر الأنترنيت، خاصة الذين يأتون من مدن خارج العاصمة الإقتصادية لمتابعة مباريات فريقهم المفضل.
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