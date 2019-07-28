لمنور: طليقي لا يسأل عن ابنه

تحدثت الفنانة أسماء لمنور، مؤخرا، لأول مرة عن علاقة طليقها التونسي بها وبابنهما أدم، إذ كشفت أنه لا يسأل عن ابنه وهي متأسفة عن ذلك.

واختارت أسماء لمنور مشاركة أسرارها الخاصة مع الجمهور عبر حلولها ضيفة على الاعلامي نيشان، في برنامجه، نوأم روحي على قناة “بي إن درلما”، وقالت إنه بعد طلاقها من والد ابنها لم يبقى هناك اتصال إلا قليلا.

وقالت لمنور إن “والد ابنها أدم لا يسأل عليه للأسف”، نافية أن تكون قد منعته من التواصل مع ابنه أو زيارته.

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واعتبرت أسماء لمنور نفسها تلعب دور الأم والأب في نفس الوقت في علاقتها مع ابنها، وأسمت الأمر ب “مابا”، وهي مزج بين كلمتي “ماما” و بابا”..

وعن أن لقب مطلقة يعرض المرأة للانكسار، قالت لمنور:”تفرق في حالة طلقت أم خلعت.. أنا خلعت هذا لم يحدث الانكسار.

يذكر أن لمنور نادرا ما تكشف تفاصيل حياتها الشخصية، وتفضل أن تشارك مع جمهورها جديدها الفني، وإذا تعلق اللأمر بحياتها الشخصية فمنشوراتها تكون بعيدة عن الخلافات أو البوح بأسرار.