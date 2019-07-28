معاناة سكان الجنوب الشرقي مستمرة.. بعد “دعاء” طفل آخر ضحية لسعة عقرب

بعد وفاة الطفلة دعاء بسبب تعرضها لما أسمته أسرتها بـ”الإهمال الطبي”، بعدما لسعتها عقرب سامة، في الجنوب الشرقي؛ طفل آخر، من المنطقة نفسها، بالتحديد في دوار أمگان، جماعة أيت ولال، قيادة النقوب، راح هو الآخر ضحية لسعة عقرب، أول أمس الجمعة.

وبحسب مصادر “اليوم 24″، فإن ظروف وفاة الضحية، الذي لا يتجاوز عمره، 3 سنوات، هي نفسها التي تعرضت لها الطفلة دعاء.

وأفادت المصادر ذاتها أن الطفل نقل، بعد إصابته بلسعة العقرب السامة، إلى “المركز الصحي” في المنطقة، ومنه إلى مستشفى سيدي حساين، حيث لم يتلق الانعاش لإنقاذ حياته، لأن حالته كانت خطيرة، ما أدى إلى وفاته.

يذكر أن سكان الجنوب الشرقي، أمام تعرض أطفال المنطقة إلى لسعات العقارب التي تحصد أرواحهم، يطالبون وزارة الصحة، بتجويد خدماتها، بما في ذلك توفير الأدوية، والمعدات في المستوصفات، واتخاذ تدابير، واستراتيجية لتحفيز العنصر البشري للعمل في هذه المناطق، فضلا عن تخصيص مراكز للإنعاش في هذه المناطق، خصوصا في فصل الصيف.