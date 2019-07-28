عثر مجموعة من المواطنين، فجر اليوم الأحد، على فتاة جثة هامدة مرمية وسط الطريق السريع الرابط بين شيشاوة والصويرة.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الحادث وقع على بعد 5 كلم من شيشاوة، حيث عرف مكان الحادث حالة استنفار لمختلف المصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية، التي حلت فور علمها بالخبر.
ويرجح حسب مصادرنا، أن تكون مركبة صدمت الفتاة ولادت بالفرار.
هذا وقد فتح تحقيق عاجل من طرف عناصر الدرك الملكي لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، فيما تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بشيشاوة، قصد إخضاعها لتشريح الطبي.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على فتاة جثة هامدة وسط “لوطوروت”.. والسلطات تفتح تحقيقا عاجلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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