اتحاد طنجة يخسر بثنائية نظيفة أمام ليغانيس الإسباني

تعرض فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، أمس السبت، للخسارة بهدفين دون رد، أمام ليغانيس الإسباني في مباراة إعدادية للموسم الجديد.
وسجل ليغانيس، الممارس في دوري الدرجة الأولى الإسباني، هدفا في كل شوط، خلال المواجهة، التي احتضنتها أرضية مركب ابن بطوطة، في مدينة طنجة.
وتعد هذه الهزيمة الثانية على التوالي لفارس البوغاز في ظرف ثلاثة أيام، إذ انهزم أمام المنتخب الليبي للاعبين المحليين، بثنائية نظيفة، في مباراة جرت بالملعب الملحق لمركب ابن بطوطة.
ويستعد اتحاد طنجة، في فاتح غشت المقبل، إلى السفر خارج المغرب، وتحديدا تركيا، إذ سيخوض معسكرا إعداديا يمتد إلى عشرة أيام.
وفي المقابل، خاض ليغانيس مباراته الثانية في المغرب، حيث تعادل من دون أهداف في المواجهة الأولى، التي جمعته بنادي الرجاء الرياضي.
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