ليفربول يتعاقد مع هدف ريال مدريد وبرشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ليفربول الإنجليزي تعاقد بشكل رسمي مع اللاعب الشاب، هارفي إليوت، البالغ من العمر 16 عاما.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، إن إليوت الذي غادر فولهام في يونيو/ حزيران الماضي بعد انتهاء عقده، يحمل رقمًا قياسيًا كأصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن عمر 16 عامًا و30 يومًا، وذلك في أيار/مايو الماضي.

وأشارت "سكاي" إلى أن إليوت جذب أنظار برشلونة وريال مدريد، بالإضافة إلى لايبزيج الألماني.

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ومن المتوقع أن يصبح لاعب خط وسط منتخب إنجلترا تحت 17 عامًا، ضمن تشكيلة ليفربول في مباراة اليوم الودية أمام نابولي.

وظهر إليوت مع فولهام لأول مرة بعمر 15 عاما في كأس الرابطة في أيلول/سبتمبر الماضي.

ووصفه سكوت باركر مدرب فولهام، الذي أشرك إليوت لأول مرة في البريمييرليغ، بأنه "موهبة لا تصدق".