حركة طلابية لبنانية تُعلن مساندتها لاحتجاجات اللاجئين الفلسطينيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت مجموعة طلّابية من عدّة كليات في الجامعة اللبنانية في بيروت، بيانا أوضح فيه الطلاب دعمهم لاحتجاجات اللاجئين الفلسطينيين على قرارات وزارة العمل العنصرية ضدهم، وعلى سوء الأوضاع المعيشية التي يتعرضون لها لكونهم فلسطينيون.

واعتبرت المجموعة في بيانها أن "السلطة اللبنانية التي تحارب اليوم الطبقة العاملة الفلسطينية هي نفسها التي تمعن في سياسات ذلّ وإفقار اللبنانيين والسوريين وكافة العاملات والعمال القاطنين ضمن حدود الدولة اللبنانية".

وأضافت أن "الإجراءات المتبعة من وزارة العمل اليوم ليست بالشأن الجديد وهي استكمال لسياسة تجزئة وعزل فئات المجتمع في لبنان عن بعضها البعض قانونيا وجغرافيا ومنفعيا لاحتوائها كل على حدا ومنع فكرة بداية أي حراك جماهيري موحد. ان حراك مخيماتنا في الجوهر، لهو حراك ضد السلطة الطائفية واقتصادها التبعي الذي يمس كافة قطاعات الدولة اللبنانية من الصحة إلى المواصلات مرورا بالتربية على رأسها جامعتنا اللبنانية، عطفا على ذلك نرى أننا كمجتمع طلابي خصوصا ولبناني عموما لا يمكن أن نكون بمنأى عن جوهر الحدث الحاصل ومسبباته وتداعياته".

وأردف الطلاب في بيانهم: "نكتب هذا البيان لُنذكر السلطة اللبنانية بكافة مكوناتها الحزبية الطائفية الوظيفية إن حركتنا الطلابية (التي طالما كان الفلسطينيون والسوريون جزءا فاعلا من مسيرتها النضالية منذ الخمسينات) لم تبدأ بالموازنة ولن تقف عند حدود الجامعة الوطنية. نكتب لكي نُذكّر هذه السلطة أن حراكنا الُطلابي لحماية جامعتنا الُطلابية-جامعة الُفقراء هي حركة سياسية في المقام الأول تضع نصبأ عينها النضال ضد هذا النظام الطائفي وسياساته الاقتصادية التجويعية والاجتماعية العنصرية التي لطالما دفعت بطلابنا إلى الهجرة بحثاً عن حياة كريمة شأنهم شأن الشباب الفلسطيني".

وقال البيان إن "عمر الدولة اللبنانية من عمر الوجود الفلسطيني فيها، لذلك نُؤكد على مسألة بديهية أننا كطلاب في الجامعة الوطنية اللبنانية سنقف يداً واحدة مع احتجاجات مخيماتنا الفلسطينية في خضم تحركها لانتزاع حقوقها المسلوبة".

وطالب البيان السلطات بأن تتخذ عدّة خطوات لمعالجة وضع الفلسطينيين: "أولا، تلبية كافة مطالب انتفاضة المخيمات والتي تضمنها البيان الصادر عن الحراك الفلسطيني في 2019/7/20 بيروت:

1. أن ُتصدر الدولة اللبنانية قانوناً ُيعّرف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ويضمن لهم حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتأمين عيشهم الكريم.

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2. تعديل القانون 2010/129 لناحية إلغاء إجازة العمل ومنح اللاجئين الفلسطينيين الحق في مزاولة المهن الحرة وإصدار المراسيم التطبيقية اللازمة.

3. تعديل قوانين تنظيم المهن الحرة بما ينسجم مع قانون العمل لناحية استكمال تنفيذ إجراءات استثناء الفلسطيني من شرط المعاملة بالمثل، وشرط إلغاء ممارسة المهنة في البلد الأصلي.

4. وقف التمييز المركب ضد اللاجئين الفلسطينيين وإصدار تعديل قانوني يسمح لهم بتملك العقارات".

أما المطلب الثاني، فقالت المجموعة: "كحركة طلابية مكونة من مواطنين ولاجئين ُنطالب السلطة اللبنانية بما يلي: أولا، توقيع والتصديق على قرار 151 الذي يصون حقوق كافة اللاجئين الرازحين ضمن جغرافيا الدولة اللبنانية لوقف مسرحية التعديات الحقوقية والقانونية المعلنة من طرف الإدارات اللبنانية كافة. ثانيا، الامتثال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة الـ23 منه. ثالثا، الإمتثال بالعهد الدولي (الأول والثاني) الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادق عليها لبنان صراحةً والمنضوية ضمن مقدمة الدستور اللبناني لا سيما فيما يتعلق ببند المساواة أمام القانون. رابعا، إصدار قانون ُيعطي اللاجئ الفلسطيني الحق بالاشتراك في انتخابات الإدارات المحلية 'البلديات' وذلك في سياق تحسين أوضاع اللاجئين في المخيمات وفي كافة أماكن سكنهم".

وطالب البيان أيضا بـ"وقف كل أشكال المعاملة الأمنية الممارسة على تخوم المُخيمات بالتحديد وضد الفلسطينيين بالمُجمل. وإننا نؤكد أن حق العودة للاجئين بالمجمل واللاجئين الفلسطينيين على وجه الخصوص هو حق غير قابل للتصرف تحت أي اعتبار، إلا أننا لن نسمح للسلطة اللبنانية وأبواقها أن تستخدم هذا الحق حجة للإمعان في سلب شعبنا الفلسطيني حقوقه. لذلك نؤكد تبنينا الكامل لاحتجاجات مخيماتنا الفلسطينية ومطالبها المحقة ونذكّر بأهمية وحدة كافة شرائح المجتمع اللبناني ضد بنية السلطة اللبنانية".

ودعت المجموعة "الجسد الطُلابي في كافة جامعاتنا ومدارسنا في لبنان إلى دعم هذه التحركات الشعبية المحقة بكافة الوسائل، وإعلاء الصوت ضد البُنية الفاسدة للسلطة اللبنانية وإجراءاتها التعسفية بحق مجتمعنا ككل. كما وندعوا الحركات الطلابية في الوطن العربي لمساندة نضال شعبنا الفلسطيني".

وعن هوية المجموعة الطلابية، قال البيان إن الموقعين هم "طالبات وطلاب في الجامعة اللبنانية كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - بيروت كلية العلوم الاجتماعية - بيروت كلية الآداب والعلوم الإنسانية (الفلسفة) بيروت وصيدا كلية علم النفس - بيروت كلية العلوم".