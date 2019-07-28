شكرا لقرائتكم خبر عن "المجلس العسكري": الاتفاق مع الحركات المسلحة على وقف دائم لإطلاق النار والان مع التفاصيل
إتفق المجلس العسكري بالسودان مع الحركات المسلحة على وقف دائم لإطلاق النار، وذلك حسبما أفاد موقع "العين الإخبارية.
وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان أعلن إسقاط كل الأحكام الغيابية عن قادة الجبهة الثورية، التي تتكون من حركات مسلحة، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية «العربية».
ووقّع المجلس العسكري السوداني وتحالف قوى التغيير، مؤخرًا، على اتفاق سياسي لتقاسم السلطة، خلال الفترة المقبلة.
كانت القوات المسلحة السودانية أعلنت في شهر إبريل الماضي، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.
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