شكرا لقرائتكم خبر عن سليماني يعزز نفوذه في العراق بدعم من تكتل مالي في إيران والان مع التفاصيل

قال الصحفي الايراني رضا حقيقاتنزاد في موقع راديو فردا، أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني يستخدم تكتلاً مالياً في إيران من أجل تمويل نشاطاته في العراق، بهدف تأسيس وتوسيع النفوذ الإيراني في المنطقة.

وذكر أن نحو ثلاثة آلاف إيراني يعملون مع لجنة إعادة إعمار العتبات المقدسة في العراق وأضاف أن سليماني الذي يقود حلقة من القادة والرجال الأقوياء من أقليم كرمان مسقط رأسه، قد عين رئيساً جديداً للجنة إعادة بناء العتبات المقدسة في العراق، هو محافظ كرمان السابق محمد جلال مآب. وفي الوقت نفسه، عين سليماني الرئيس السابق للجنة حسن بولاراك، وهو الآخر من كرمان، رئيساً للمقر الرئيسي للكارتل المالي في إيران، والذي يمول أنشطة سليماني في العراق من بين أشياء أخرى. وبولاراك هو أيضاً مساعد سليماني الخاص.

وأوضح أن لجنة إعادة بناء العتبات المقدسة، كانت ناشطة في العراق منذ عام 2003، عندما تم إنشاؤها بناء على نصيحة القائد الأعلى علي خامنئي. ولا توجد صلة واضحة بين لجنة إعادة إعمار العتبات المقدسة وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، على رغم أنه يعمل تحت إشراف الفيلق. وفي الواقع، فإن سليماني عين الرئيس الجديد للجنة بصفته قائداً لفيلق القدس. ويشير هذا إلى أن اللجنة تعمل كجزء من فيلق القدس، الذي يعمل خارج إيران وفي العراق وسوريا واليمن وأماكن أخرى.

خامنئي

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وقال إنه فضلاً عن ذلك، يمارس مكتب خامنئي أيضاً تأثيره على لجنة إعادة بناء العتبات المقدسة. وقد تم تعيين العديد من مسؤوليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل مكتب خامنئي. ومع ذلك، فإن بولارك، أحد المقربين من سليماني، كان يدير اللجنة منذ 15 عاماً. وقد تم تعريف أنشطة اللجنة في العراق رسمياً على أنها "انشطة تنمية دينية وحضرية في العراق".

وتنشط اللجنة في مدن مختلفة بما في ذلك النجف وكربلاء، حيث توجد الأضرحة الشيعية الرئيسية. كما أن لديها مكتباً في سوريا، مهمته إعادة إعمار الأضرحة الشيعية في هذا البلد.

ثلاثة آلاف إيراني

ويقال أن نحو ثلاثة آلاف إيراني يعملون مع لجنة إعادة إعمار العتبات المقدسة في العراق. وأنشأ بولارك وأبنه هادي شركة "يغاني سارمايه" عام 2009، كخطوة أولى لبناء " القطاع الخاص" من المشروع المالي لسليماني. ويشمل المشروع تأسيس شركات أخرى، بينها شركة لتصنيع السيارات، وشركة لاستيراد قطع السيارات، ومزرعة للدجاج، وشركة لاستيراد أدوات التجميل. وسلم بولارك هذه الشركات لاحقاً للتكتل المالي "ياس هولدنغ" التابع للحرس الثوري، وقد ذاع اسم هذه الشركة بعد الكشف عن فضيحة فساد في فبراير(شباط) 2018. ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانت إزاحة بولارك من منصبه في لجنة إعادة إعمار العتبات المقدسة، لها علاقة بفضيحة الفساد هذه.

وأوضح أن الفروع المختلفة داخل الحرس الثوري تتنافس في بعض الأحيان للاستفادة من هذه المشاريع. وهناك مشروع ب580 مليون دولار بدأته لجنة إعادة إعمار العتبات المقدسة قد استولت عليه في نهاية المطاف شركة "خاتم الأنبياء". وتم تدشين المشروع قبل الانتهاء منه، من قبل رئيس فريق خامنئي، محمد محمدي غولبايغاني في أبريل (نيسان) 2016. وتدير لجنة إعادة إعمار العتبات المقدسة في العراق شبكة واسعة للتبادلات المالية والتجارية في إيران والعراق، على رغم أن هذه التبادلات تلقت سهام الانتقاد بسبب افتقارها إلى الشفافية في تعاملاتها المالية.