شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: تصريح مستشار أردوغان المسيء للإمارات والسعودية لا يستحق الرد والان مع التفاصيل
علق وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات، أنور قرقاش، على تصريح تركي مسيء للإمارات والمملكة العربية السعودية.
وكتب قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الأحد، تموز 28، 2019: تصريح مستشار الرئيس التركي المسيء تجاه الامارات والسعودية الشقيقة للصحافة القطرية لا يستحق الرد.
وأضاف قرقاش متسائلا: كيف تدعي أنك تنهي عن تصرف وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟.
ودرجت الصحافة التركية على الإساءة لدول الخليج منذ الأزمة مع قطر.
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