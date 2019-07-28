فتوى من خامنئي تحرّم حيازة السلاح النووي

وأضاف صالحي خلال اجتماع في كتلة المستقلّين في البرلمان، أنّ إيران خصّبت 24 طناً من اليورانيوم منذ إبرام الاتفاق النووي، مؤكّداً مواصلة العمل في مفاعل "أراك" للماء الثقيل.

وأعلن صالحي في وقت سابق، أنّ طهران ستبدأ ببناء محطة نووية ثانية في "بوشهر" في غضون أسبوعين، مؤكّداً أنّ عملية البناء ستنتهي خلال 6 سنوات.