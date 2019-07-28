مهاتير محمد يطرح مبادرة لإستعادة 'النهضة الإسلامية'

طرح رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، مبادرة لإنشاء آلية تعاون ثلاثية تجمع بلاده وتركيا وباكستان بغية "استعادة النهضة الإسلامية".
ولفت رئيس وزراء ماليزيا إلى تحديات عديدة تواجهها الدول الإسلامية، مشددا على ضرورة أن تكون هذه البلدان جميعا متطورة.
واتفق مهاتير وأردوغان على أن التضامن بين الدول الثلاث لازم للحفاظ على وحدة العالم الإسلامي، وأشار رئيس وزراء ماليزيا إلى أهمية ألا تخضع الأمة الإسلامية لنفوذ أطراف خارجية، مضيفا: "لذلك أقترح أن تعمل الدول الإسلامية معا، هذه الدول الثلاث على الأقل، وذلك سيمكننا من التحدث بصوت أعلى في مجالات مختلفة بما فيها الدفاع".
ورحب وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، في تغريدة نشرها على "تويتر" أمس السبت باقتراح مهاتير، معتبرا إياه "مبادرة ثلاثية مهمة ستقطع شوطا طويلا في تعزيز الوحدة والتعاون والتنمية في جميع أنحاء العالم الإسلامي".
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