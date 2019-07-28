تدمير مضافات واكداس للعتاد بعملية أمنية استباقية غربي الانبار

أعلن قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي، الاحد ، عن تدمير عدد من المضافات واكداس العتاد بعملية أمنية استباقية غربي المحافظة.
وقال الدليمي في حديث لـ الخليج 365 إن "قوات من الجيش مسنودة بقوات من الحشد العشائري وبدعم من طيران الجيش شرعت بحملة أمنية استباقية استهدفت صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، لتعقب خلايا عصابات داعش الإجرامية".
وأضاف الدليمي أن "القوات الامنية تمكنت من تدمير عدد من المضافات وأكداس للعتاد والاتفاق السرية"، مبينا أن "طيران الجيش وفر غطاء جوي للقوات الامنية مؤكدا استمرار الحملة الامنية للتطهير صحراء الرطبة من خلايا إرهابي داعش".
وأضاف الدليمي أن "القوات الامنية تمكنت من تدمير عدد من المضافات وأكداس للعتاد والاتفاق السرية"، مبينا أن "طيران الجيش وفر غطاء جوي للقوات الامنية مؤكدا استمرار الحملة الامنية للتطهير صحراء الرطبة من خلايا إرهابي داعش".
يشار الى أن عملية امنية انطلقت اليوم في صحراء قضاء الرطبة لمطاردة لفلول تنظيم "داعش".
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