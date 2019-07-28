الجنائية المركزية: المؤبد لإرهابيين عملا في ورش تفخيخ وإدخال الأجانب

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاحد، حكمين بالسجن المؤبد بحق إرهابيين اثنين عن جرائم مختلفة.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "المدان الاول عمل في ورشة تصليح وتفخيخ العجلات كما عمل ضمن ما يسمى ولاية الانبار قاطع الفلوجة ضمن ديوان الخدمات التابعة لعصابات داعش الإرهابية".
واضاف أن "المدان الثاني شارك في تفجير مبنى محافظة صلاح الدين اضافة الى ادخال الدواعش الاجانب والعرب الى العراق".
وأشار إلى أن "المحكمة اصدرت الحكمين بحق المدانين وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".
يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.
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