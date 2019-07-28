المركزي العراقي يحدد معايير رفض الاوراق النقدية من الدولار واليورو

وبين البنك ان اهم المعايير هو :-

1- اذا اصابها قطع في احد زواياها او كانت مقروضة او فقدت اي جزء من مساحة الورقة.

2- اذا حدث فيها تمزق وتم اصلاحها بشريط لاصق شفاف من اية جهة.

3- اذا احتوت على ختم بحجم كبير او عدة اختام صغيرة بحيث تؤثر في معالمها.



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4- اذا ظهرت عليها اثار التداول والاستعمال " متهرئة" بحيث تؤثر في شكلها او معالمها.

5- اذا التصقت مواد غريبة واثرت في معالمها كالاحبار والاصباغ والاصماغ والمواد المطحونة او المطبوخة او المعجونة او الدهون او الزيوت.

6- اذا كانت مخزونة بظروف خزن غير صحيحة مما يؤدي الى افرراها او ان تفوح منها رائحة العفن.

وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفا اهليا و16 مصارف اسلامية ، اضافة الى 19 مصرفا اجنبيا ، فضلا عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي

