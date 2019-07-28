بالتفاصيل.. نتائج العراق بفئة 'بودي بلدنج' في بطولة آسيا لبناء الاجسام

رياضة 2019-07-28 | 11:54 822 مشاهدة انتهت منافسات فئة "بودي بلدنج" بالنسخة الـ 53 من بطولة آسيا لبناء الأجسام والتي تقام منافساتها في مدينة هاربين في الصين. واستطاع العراق ان يحقق نتائج مميزة في البطولة حتى الان، وفيما يلي نتائج المنتخب الوطني بفئة "بودي بلدنج": وزن 65 كغم المركز الخامس البطل قحطان عدنان وزن 70 المركز الاول البطل مصطفى قاسم

وزن 75 المركز الثالث البطل عباس شياع

وزن 75 المركز الثاني البطل محمد ادريس

وزن 80 المركز الثالث البطل حاجي ريكاني

وزن 85 المركز الخامس البطل محمد الملك

وزن 85 المركز الثالث البطل احمد فخري

وزن 90 المركز الثاني البطل حمزة توفيق

وزن 100 المركز الخامس البطل مشتاق طالب

وزن 100 المركز الثالث البطل حيدر قدوري

وزن +100 المركز الثاني البطل علي سالم

وزن+100 المركز الرابع البطل بلال فوزي





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