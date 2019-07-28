بالصور.. قطع طريق رئيسي في بغداد بسبب التعيينات

تظاهر العشرات من خريجي كليات التربية في بغداد، الاحد، وسط العاصمة للمطالبة بتوفير تعيينات لهم. وقال مراسل الخليج 365، ان المتظاهرين قطعوا الطريق الرئيسي امام مجلس محافظة بغداد، وطالبوا بتوفير درجات وظيفية لهم. واضاف انهم طالبوا باعلان اسماء المتقدمين للتعيين في وزارة التربية. Advertisements

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