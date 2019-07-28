إيران تلوح باستئناف العمل في مفاعل آراك للماء الثقيل

قالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إن رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي أبلغ نوابا، الأحد، بأن إيران ستستأنف العمل في مفاعل آراك النووي للماء الثقيل، وذلك حسبما ذكر نائب في البرلمان حضر الاجتماع.

ويستخدم الماء الثقيل في المفاعلات لإنتاج البلوتونيوم، وهو وقود يستخدم في صناعة الرؤوس الحربية النووية.

ويأتي التلويح الإيراني قبل ساعات من لقاء مرتقب لممثلين بارزين عن الدول الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني في فيينا الأحد، للبحث عن مخرج للأزمة التي وصل إليها الاتفاق، خاصة في ضوء قيام إيران بتقليص التزاماتها به.

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وتصاعدت حدة التوترات بين إيران والغرب منذ سريان العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية بالكامل في مايو/أيار الماضي، بالتزامن مع الذكرى السنوية لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.

وفي محاولة لابتزاز الدول الأوروبية، أعلنت طهران تقليص التزاماتها النووية وزيادة وتيرة تخصيب اليورانيوم أعلى من الحد المسموح.

كما أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، مطلع الشهر الجاري عودة الأنشطة السابقة لمفاعل آراك النووي.

وإزاء التصعيد الإيراني، لوَّح وزراء بالاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات فورية ضد إيران بسبب خرقها الاتفاق النووي بتجاوز حد تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق ذاته.

كما لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باتخاذ إجراءات صارمة، بينها التحرك العسكري، لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.