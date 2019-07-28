القاهرة تستقبل نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني

القاهرة - وكالات - الخليج 365

تستقبل القاهرة، اليوم الأحد، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو.

يأتي ذلك بعد زيارة أجراها دقلو إلى جنوب السودان، أمس السبت، استغرقت يوما واحدا، والتقى خلالها عددًا من المسئولين، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، في ظل التطورات الجارية.

ورافق نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الدين الكباشي، ورئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري، والفريق ياسر العطا، عضو نائب رئيس اللجنة السياسية، وإبراهيم الأمين وأحمد ربيع ممثلين عن قوى إعلان الحرية والتغيير.

يذكر أن المجلس العسكري السوداني تولى مسئولية إدارة البلاد بعد تنحي عمر البشير في شهر أبريل الماضي بعد اندلاع تظاهرات ضده.