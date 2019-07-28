"التحالف الإسلامي العسكري" و "الدفاع" الإيطالية يؤكدان على محاربة الإرهاب

شدد أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلّف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي ورئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي الفريق أول إنزو فيكسياريلي على ضرورة التنسيق والتعاون لمحاربة الإرهاب بأشكاله كافة.

ووفق وكالة "واس" جاء ذلك خلال لقاء أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ورئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي في مقر مركز التحالف في الرياض.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العلاقات بين الطرفين.

وجرى تبادل وجهات النظر بين الجانبين، بشأن العديد من القضايا المتعلقة بمحاربة الإرهاب الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، وتسليط الضوء على الدور الذي يقوم به التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة "الفكري والإعلامي والعسكري ومحاربة تمويل الإرهاب" .

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وأكد أمين عام التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب أهمية التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين في محاربة التطرف العنيف والإرهاب.

بدوره، أثنى رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي على الجهود التي يبذلها التحالف والدور الذي يقوم به لتنسيق وتكثيف جهود الدول الأعضاء، مؤكدا أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب بين الأطراف كافة في الحرب الدولية على الإرهاب والتطرف العنيف.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المستمرة نحو إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدولية وتعزيز العلاقات والتعاون المستمر مع دول العالم كافة من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.