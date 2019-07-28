إحباط أكبر مخطط إرهابي يستهدف محافظات عراقية عديدة

أعلنت المخابرات العراقية، عن إحباط أكبر مخطط إرهابي في عام 2019 لاستهداف العاصمة بغداد، وبعض المحافظات في الجنوب وفي إقليم كردستان.

وقال رئـيس ما يعرف بـ"خلية الصقـور" في المخابرات العراقية أبو علي البصري، في تصريح خاص لصحيفة "الصباح" إن "الخلية وبالتنسيق مع مديريات استخبارات الداخلية في المحافظات استطاعت تحديد الأهداف الإرهابية وتدميرها بالضربات الجوية تارة وبالقتال المباشر وجهاً لوجه مع الإرهابيين تارة أخرى".

وتابع أن "العمليات الاستباقية الأخيرة أسفرت عن اعتقال نحو 160 إرهابياً في نينوى وأكثر من 40 إرهابياً في بغداد، كما ألقي القبض على 4 إرهابيين فــي البصرة تمت تعبئتهم وإعدادهم للقيام بعمليات انتحارية بالأحزمة الناسفة وتفجير عجلات مفخخة في بغداد وأربيل والبصرة والمحافظات المحررة".

وأشاد البصري بـ"تعاون "أجهزة الأمن في إقليم كردستان خلال عملية إلقاء القبض على المتهمين بمخطط شهر رمضان الماضي".