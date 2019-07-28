ناشد المركز الوطنى الإماراتى للأرصاد، مستخدمى الطرق وقائدى السيارات أخذ الحيطة والحذر، نظراً لتدنى مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر، بفعل الرياح الجنوبية الشرقية نشطة السرعة.



وقال المركز، في بيان له اليوم، إن سرعة الرياح تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الداخلية والساحلية من الدولة ، وذلك حتى الساعة 4 عصر اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طقس الإمارات.. الأرصاد تحذر من تدنى الرؤية بسبب الغبار والأتربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.