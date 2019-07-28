انتشال 62 جثة لمهاجرين من قارب انقلب قبالة سواحل ليبيا

قال عامل إغاثة إن 62 جثة انتشلت حتى الآن قبالة سواحل ليبيا بعد انقلاب قارب خشبي يقل مئات المهاجرين يوم الخميس الماضي.

وفقًا لـ"رويترز" ما زالت عمليات البحث مستمرة، وما زال 115 شخصا مفقودين وأنقذ خفر السواحل الليبي وصيادون محليون 134 مهاجرا.

وقالت البحرية الليبية يوم الخميس، إن عدد المهاجرين الذين كانوا على متن القارب يصل إلى 250 شخصا، وقالت المفوضية إن عدد الغرقى قد يصل إلى 150.

وليبيا مركز للمهاجرين واللاجئين الذين يحاول أغلبهم الوصول لأوروبا على متن قوارب متهالكة.