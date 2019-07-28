وفقًا لـ"رويترز" ما زالت عمليات البحث مستمرة، وما زال 115 شخصا مفقودين وأنقذ خفر السواحل الليبي وصيادون محليون 134 مهاجرا.
وقالت البحرية الليبية يوم الخميس، إن عدد المهاجرين الذين كانوا على متن القارب يصل إلى 250 شخصا، وقالت المفوضية إن عدد الغرقى قد يصل إلى 150.
وليبيا مركز للمهاجرين واللاجئين الذين يحاول أغلبهم الوصول لأوروبا على متن قوارب متهالكة.
كانت هذه تفاصيل خبر انتشال 62 جثة لمهاجرين من قارب انقلب قبالة سواحل ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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