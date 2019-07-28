شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: تصريحات مستشار أردوغان للصحافة القطرية لا تستحق الرد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش عبر حسابه على موقع "تويتر" إن تصريح مستشار الرئيس التركي للصحافة القطرية والمسيء للإمارات والمملكة العربية قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش عبر حسابه على موقع "تويتر" إن تصريح مستشار الرئيس التركي للصحافة القطرية والمسيء للإمارات والمملكة العربية السعودية لا يستحق الرد. وأضاف قرقاش: كيف تدعي أنك تنهي عن تصرف وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟



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