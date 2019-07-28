شكرا لقرائتكم رئيس حزب صومالي: مساعدات قطر مغموسة بدماء الصوماليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن قطر أرسلت طائرة لنقل مصابي تفجير مقديشو.

وقالت الوكالة إن قطر أرسلت طائرة مزودة بتجهيزات وطاقم طبي متكامل إلى الصومال من أجل نقل ١٢ مصابا جراء الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسؤولين ببلدية مقديشو، إلى الدوحة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

من جانبه، قال عبد الرحمن عبد الشكور رئيس حزب ودجر المعارض في الصومال لـ"العربية.نت": "إن المساعدات بشكل عام مقبولة ولا خلاف عليها، لكن عندما تأتي بهذا الشكل وعقب تسريب صوتي يؤكد تورط قطر في التفجير، فإنها تعني اعترافا ضمنيا بتورط الدوحة في التفجير".

"مساعدات مغموسة"

كما أضاف أن المساعدات المغموسة بدماء الصوماليين لا يمكن قبولها، فهل من المعقول أن تطلق الرصاص على أبناء الشعب الصومالي وتسفك دماءهم ثم ترسل طائرة تنقلهم للعلاج؟"، وأكمل سؤاله قائلا: "أليس هذا الموقف يكشف التناقضات التي تمارسها قطر والازدواجية التي تتعامل بها؟".

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أيضا طالب عبد الشكور بتحقيق برلماني صومالي في الحادث، لمعرفة كافة المتورطين فيه ومحاسبتهم ومحاسبة من يقف وراءهم، كذلك قطع العلاقات مع قطر وتقديم شكاوى ضدها في الأمم المتحدة، والجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، داعيا حكومة بلاده والبرلمان الصومالي لتقديم الأدلة التي تثبت تورط قطر في التفجيرات وتدخلاتها الأخرى الهادفة إلى زعزعة الاستقرار.

لتعزيز مصالح قطر

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز " الأميركية قد نشرت تسجيلاً صوتياً يكشف تنفيذ تنظيم متطرف في الصومال تفجيرات من أجل تعزيز مصالح الدوحة.

وذكرت الصحيفة أن التسجيل الصوتي يكشف إقرار رجل الأعمال القطري خليفة المهندي، المقرب من أمير قطر، خلال حديث مع سفير الدوحة في مقديشو، أن المتطرفين قاموا بتفجير في مدينة بوصاصو لتعزيز مصالح قطر.

كما أشارت الصحيفة إلى أن المهندي قال لسفير الدوحة حسن بن حمزة بن هاشم بعد أسبوع من تفجير بوصاصو في 18 من مايو/أيار الماضي، إن قطر تعرف من يقف خلف التفجيرات والقتل.