انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق الأربعاء بحد أدنى 78.05% للعلمى و68.05 % أدبى

الموجز

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2019، بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.

وأعلنت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق 2019، انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق بداية من يوم الأربعاء المقبل، وحتى يوم الأحد المقبل، معلنة أن إجمالى الطلاب المقرر قبولهم فى هذه المرحلة 229978 طالب وطالبة، بواقع 175673 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.

يذكر أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أى بنسبة 97.07% فأكثر بإجمالى 30152 طالب وطالبة،الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أى بنسبة 95% فأكثر بإجمالى 14690 طالب وطالبة، الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80% فأكثر 98471 طالب وطالبة، ويأتى إجمالى أعداد الطلاب بهذه المرحلة 143313 طالب وطالبة.