"حماس": التفاهمات بين تركيا وماليزيا تخدم القضية الفلسطينية

لفت القيادي في "حركة حماس"، سامي أبو زهري، عقب زيارة رسمية قام بها رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، إلى تركيا لمدّة 4 أيام، إلى أنّ "الحركة ترحّب بلقاء القمة التركية الماليزية"، مؤكّدًا "أهميّة التفاهمات بين تركيا وماليزيا لخدمة القضية الفلسطينية".
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، قد التقى مع محمد في أنقرة يوم الخميس، حيث بحثا بملفات عديدة ثنائيّة وإقليميّة. وركّز على "أنّنا نولي أهميّة كبيرة لماليزيا، لأنّنا نتبنّى مواقف مشتركة حيال قضايا عديدة، أهمّها القضية الفلسطينية ومعاناة مسلمي الروهنغيا في ميانمار، وسنعزّز تعاوننا مع ماليزيا لإيجاد حلول لتلك الأزمات".
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