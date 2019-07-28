"حماس": التفاهمات بين تركيا وماليزيا تخدم القضية الفلسطينية

لفت القيادي في "​حركة حماس​"، ​سامي أبو زهري​، عقب زيارة رسمية قام بها رئيس الوزراء الماليزي ​مهاتير محمد​، إلى ​تركيا​ لمدّة 4 أيام، إلى أنّ "الحركة ترحّب بلقاء القمة التركية الماليزية"، مؤكّدًا "أهميّة التفاهمات بين تركيا و​ماليزيا​ لخدمة ​القضية الفلسطينية​".

وكان الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، قد التقى مع محمد في ​أنقرة​ يوم الخميس، حيث بحثا بملفات عديدة ثنائيّة وإقليميّة. وركّز على "أنّنا نولي أهميّة كبيرة لماليزيا، لأنّنا نتبنّى مواقف مشتركة حيال قضايا عديدة، أهمّها القضية الفلسطينية ومعاناة مسلمي الروهنغيا في ​ميانمار​، وسنعزّز تعاوننا مع ماليزيا لإيجاد حلول لتلك الأزمات".