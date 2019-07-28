أ ف ب: سقوط 23 قتيلاً بهجوم لبوكو حرام بشمال شرق نيجيريا

افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" بأن عناصرا من جماعة ​بوكو حرام​ شنوا هجومًا قتلوا خلاله 23 شخصًا عقب مراسم تشييع في قرية في شمال شرق ​نيجيريا​. وعثرَ عناصر ميليشيات وصيّادون محلّيون على الجثث، بعدما تمكَّن ناجون من الوصول إلى قريتهم والإبلاغ عمّا حدث.

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