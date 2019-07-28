سلطات نيجيريا سلمت أنقرة 4 أتراك مخطوفين

سلّمت السلطات النيجيرية، 4 مواطنين أتراك كانوا مختطفين غربي البلاد، إلى سفارة بلادهم في العاصمة أبوجا، عقب تحريرهم.

في هذا الإطار، لفت السفير التركي في أبوجا، مليح أولواران، إلى "انتهاء الحزن والقلق اللذين استمرًّا لمدّة أسبوع"، مؤكّدًا "أنّنا سعداء بانتهاء هذه الفترة، وبرؤية مواطنينا الأربعة في سفارتنا وذلك عقب اختطافهم السبت الماضي". وبيّن أنّ "تحرير المختطفين جاء نتيجة اتصالات مكثّفة أجرتها السفارة مع السلطات النيجيرية. كنّا على اتصال دائم مع السلطات منذ بداية الحدث، وأود أن أشكرهم كثيرًا".

وكانت قد تمكّنت سلطات الأمن في ​نيجيريا​، يوم أمس الجمعة، من تحرير المواطنين الأتراك الّذين اختطفوا قبل أسبوع من قبل مجهولين في ولاية كوارة.