بوتين: الأسطول الروسي مستعد لردع أي عدو

أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ خلال اشرافه على الاستعراض العسكري البحري الرئيسي الجاري بمدينة ​سان بطرسبورغ​ الروسية عن استعداد ​الأسطول الروسي​ لردع أي عدو.

وشدد على انه "يضمن أسطولنا البحري بشكل ثابت أمن بلادنا ومصالحها الوطنية، وهو قادر على صد أي عدو كان". وأكد انه: "سنقوم في ​المستقبل​ ببناء أسطول نادر من حيث قدراته. وهذا هو أسطول ​الدولة​ القوية ذات السيادة".

هذا ويشارك الرئيس الروسي في الاحتفال بمناسبة عيد القوات البحرية الروسية وبالتحديد بالذكرى السنوية الـ323 لتأسيس البحرية، كما قام بوتين أمس السبت بمشاهدة ​السفن​ الحربية على مياه خليج فنلندا.