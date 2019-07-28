بوتين: الأسطول الروسي مستعد لردع أي عدو

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اشرافه على الاستعراض العسكري البحري الرئيسي الجاري بمدينة سان بطرسبورغ الروسية عن استعداد الأسطول الروسي لردع أي عدو.
وشدد على انه "يضمن أسطولنا البحري بشكل ثابت أمن بلادنا ومصالحها الوطنية، وهو قادر على صد أي عدو كان". وأكد انه: "سنقوم في المستقبل ببناء أسطول نادر من حيث قدراته. وهذا هو أسطول الدولة القوية ذات السيادة".
هذا ويشارك الرئيس الروسي في الاحتفال بمناسبة عيد القوات البحرية الروسية وبالتحديد بالذكرى السنوية الـ323 لتأسيس البحرية، كما قام بوتين أمس السبت بمشاهدة السفن الحربية على مياه خليج فنلندا.
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