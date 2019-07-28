أسامة حمدان: لن نقبل أن يكون أي فلسطيني شريكا في "صفقة القرن"

لفت عضو المكتب السياسي لـ"​حركة حماس​"، ​أسامة حمدان​، إلى أنّ "الفلسطينيين نجحوا في تشكيل موقف موحّد من "​صفقة القرن​" رغم الإنقاسامات".

وأوضح أنّ "هناك إجماعًا فلسطينيًّا على رفض "صفقة القرن"، وقد ذهب إلى ​مؤتمر البحرين​ رجل أعمال فلسطيني، لكنّه لم يستطع حتّى اللحظة العودة لأهله وذهب عند الاحتلال"، مشدّدًا على "أنّنا لن نقبل أن يكون فلسطيني شريك في "صفقة القرن"، ومن يفعل ذلك فهو خائن لله ولرسوله ولوطنه وللشعب الفلسطني".

وقاطعت القيادة و​الفصائل الفلسطينية​ المؤتمر، الّذي عُقد يومي 25 و26 حزيران الماضي، وركز على الجانب الاقتصادي لـ"صفقة القرن".